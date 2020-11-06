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Захватчика столичного отделения банка отправили на принудительное лечение
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Захватчика столичного отделения банка отправили на принудительное лечение

Юлия Ямпольская

Происшествия

Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение жителя Санкт-Петербурга Алексея Барышникова, который весной 2020 года захватил заложника в отделении банка в центре столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил Интерфакс со ссылкой на суд.

Уточняется, что вопрос о том, сколько будет длиться лечение, решат медики.

Напомним, инцидент произошел 23 мая на улице Земляной Вал. Сообщалось, что неизвестный ворвался в банк, с собой он имел сумку одного из агрегаторов по доставке еды. Захватчик сообщил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым удалось выйти из отделения. Также он просил, чтобы к зданию приехала певица Ольга Бузова. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден.

Барышникову было предъявлено обвинение по статье 206 УК РФ («Захват заложника»). В ходе следственных действий он извинился перед сотрудниками банка, его посетителям, сотрудниками правоохранительных органов и Ольгой Бузовой.

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