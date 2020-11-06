Учитель дала советы родителям по организации дистанционного обучения детей

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Заслуженный учитель России Марина Полисар дала несколько советов родителям по дистанционному обучению детей, сообщает «МИР 24».

— Надо организовать место своему ребенку — это очень важно. Нужно планировать с ним каждый день. Конечно, это дополнительная нагрузка. Я понимаю, как сложно родителям, но это нужно сделать. Ребята получат знания, — сказала учитель.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что дистанционный режим обучения продлили в российской столице до 22 ноября. Обучаться на удаленке продолжат школьники 6–11-х классов. Подобное решение принято для снижения распространения коронавируса, передает ФАН.

Источник: mir24.tv

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