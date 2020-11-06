Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки под Волгоградом

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Подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Волгоградской области арестовали на два месяца. Об этом сообщила в пятницу, 6 ноября, руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.

— Клетский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде ареста до 5 января 2021 года, — уточнила Вальковская в комментарии РИА Новости.

Напомним, ранее жительница хутора Поднижний Клетского района сообщила в ночь на четверг, 5 ноября, о пропаже своей дочери. При этом женщина заметила отсутствие ребенка только к полуночи. Девочку нашли мертвой в лесополосе недалеко от дома днем 5 ноября. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки. По предварительной информации СК, он задушил ребенка.

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