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Порядка 3000 нарушителей масочного режима ежедневно выявляют в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Порядка 3000 нарушителей масочного режима ежедневно выявляют в Москве

Кирилл Николаев

Город

В общественных местах и на столичном транспорте ежедневно выявляется порядка трех тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима. Об этом в пятницу, 6 ноября, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, в среднем каждый день фиксируется 1,5 тысячи нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах. Аналогичные показатели наблюдаются и на транспорте, сообщает Интерфакс.

Напомним, что нарушителям масочно-перчаточного режима грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

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