Порядка 3000 нарушителей масочного режима ежедневно выявляют в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В общественных местах и на столичном транспорте ежедневно выявляется порядка трех тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима. Об этом в пятницу, 6 ноября, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, в среднем каждый день фиксируется 1,5 тысячи нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах. Аналогичные показатели наблюдаются и на транспорте, сообщает Интерфакс.

Напомним, что нарушителям масочно-перчаточного режима грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Анастасия Ракова рассказала о выявлении лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19