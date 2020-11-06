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Елена Проклова рассказала, что во время пандемии похудела и занялась каллиграфией
Кадр из фильма «Моя Правда. Елена Проклова»

Елена Проклова рассказала, что во время пандемии похудела и занялась каллиграфией

Оксана Васильева

Звезды

Советская и российская актриса и телеведущая Елена Проклова рассказала, что за время пандемии коронавируса начала писать мемуары, сбросила два килограмма и занялась каллиграфией. Об этом сообщает ФАН.

Актриса рассказала, что переболела коронавирусом в легкой форме.

— Я успешно соблюдаю диету. Научилась более стойко переносить неприятности, связанные с заболеванием: слабость, отсутствие запахов. Была неделя, когда я просто лежала. Но во всем я вижу положительные моменты — ведь за эту неделю я похудела на два килограмма, — сказала Проклова.

Она добавила, что дома не сидела без дела и нашла себе сразу несколько новых интересных занятий, направленных на тренировку памяти. Она учит стихи и молитвы, пишет личный дневник и занимается каллиграфией, а также после болезни выпустила новый спектакль.

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похудениекаллиграфияЕлена Проклова
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