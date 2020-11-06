Эпидемиолог сообщил о росте популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах РФ

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Иммунная прослойка населения выросла в 14 из 25 российских регионов, которые участвуют в популяционном исследовании Роспотребнадзора. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян в пятницу, 6 ноября.

— Второй этап этого исследования был реализован в сентябре-октябре, — уточнил Тотолян во время II международного муниципального форума БРИКС в онлайн-режиме.

Он также пояснил, что только в четырех регионах из 25 было замечено снижение уровня коллективного иммунитета.

Эксперт добавил, что третий этап исследования по оценке популяционного иммунитета состоится в конце ноября-начале декабря, передает РИА Новости.

Напомним, программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к новому типу коронавирусной инфекции стартовала в июне. Согласно результатам исследования в июне-июле, уровень популяционного иммунитета выше 20 процентов был зарегистрирован в семи регионах — Татарстане, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях.

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