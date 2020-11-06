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Власти Москвы назвали условие, при котором не будут введены новые ограничения
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы назвали условие, при котором не будут введены новые ограничения

Кирилл Николаев

Город

Новые ограничения из-за коронавирусной инфекции не введут в Москве, если в городе будут соблюдены действующие меры. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

— Только соблюдение всех мер, ограничений позволит нам не вводить более жесткие мероприятия, как это сделано в большинстве зарубежных стран, и победить распространение коронавирусной инфекции, — цитирует Данчикова ТАСС.

По его словами, перевод минимум 30 процентов сотрудников предприятий на удаленный режим работы в Москве является действенной и важной мерой в борьбе с коронавирусом. К нарушителям применяется административная ответственность в размере 300 тысяч рублей.

Данчиков добавил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в столице развивается не лучшим образом. В связи с этим очень важно соблюдать все установленные требования.

Ранее он заявил, что в общественных местах и на столичном транспорте ежедневно выявляется порядка трех тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима.

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