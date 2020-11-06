Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева

Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Виталия Кличко

Действующий мэр Киева Виталий Кличко одержал победу в первом туре местных выборов. Об этом сообщила глава киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова в пятницу, 6 ноября.

Она уточнила, что за Кличко проголосовал 365 161 человек, что составляет 50,52 процента, передает РИА Новости.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. В случае если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50 процентов плюс один голос, повторное голосование должно состояться в течение трех недель.

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