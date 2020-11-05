Депутат Рады заявил о возможном импичменте Зеленскому

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Действия президента Украины Владимира Зеленского, связанные с конституцией, могут привести к его импичменту. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, действия Зеленского имеют признаки конституционного переворота, что дает все основания для обсуждения вопроса импичмента.

Депутат заявил, что власть на Украине рухнула из-за внешнего влияния.

— Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону, — сказал Илья Кива.

Он отметил, что в Верховной раде готовы обсудить этот вопрос. По мнению депутата, Зеленский фактически признался в готовности к незаконным действиям в интересах третьих лиц — послов G7 и зарубежных партнеров, которые якобы помогают стране, сообщается на сайте партии.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что Зеленскому не нужен мир в Донбассе.

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