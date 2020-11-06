Глава МИД Белоруссии обсудил с послом РФ сотрудничество Минска и Москвы
Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского ведомства в пятницу, 6 ноября.
Кроме того, стороны рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегий внешнеполитических ведомств Белоруссии и Российской Федерации, передает РИА Новости.
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