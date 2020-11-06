Китайские таможенники обнаружили COVID на упаковке морепродуктов с российского судна

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Сотрудники китайской таможни обнаружили новый тип коронавирусной инфекции на упаковке морепродуктов, доставленных российским судном Stakfell. Об этом сообщили в таможенном управлении КНР в пятницу, 6 ноября.

Отмечается, что в связи с этим импортная декларация судна Stakfell и склада Daalimpex Velsen BV будет приостановлена на одну неделю. Спустя семь дней ограничения будут автоматически сняты, передает Интерфакс.

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