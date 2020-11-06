Новые вестибюли планируют построить на станциях МЦК

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новые вестибюли планируют построить на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в пятницу, 6 ноября, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам селекторного совещания мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора — председателя правления компании «РЖД» Олега Белозерова, где обсуждались вопросы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

Отмечается, что новые вестибюли могут быть построены из-за роста пассажиропотока. Сергей Собянин и Олег Белозеров приняли решение проработать данный вопрос, сообщает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что на МЦК расположена 31 станция, 26 пересадок на метро, десять пересадок на железнодорожный транспорт и пять пересадок на четыре станции Московских центральных диаметров (МЦД). За счет запуска диаметров на 15 процентов разгрузилась Кольцевая линия метро.

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