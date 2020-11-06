Пожар произошел в нежилом здании на Рязанском проспекте

Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Россия, Москва, Рязанский проспект, 26с13 Карта всех событий

Пожар начался в пятницу, 6 ноября, в нежилом здании на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел по адресу: Рязанский проспект, дом 26, строение 13.

— Горели лакокрасочные материалы и мусор на площади около 200 квадратных метров. Само здание не эксплуатируется, — проинформировали в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

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