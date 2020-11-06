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«У него все получится»: помощница Алибасова согласилась родить от него
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«У него все получится»: помощница Алибасова согласилась родить от него

Кирилл Николаев

Звезды

Помощница Бари Алибасова Виктория Полторацкая выразила готовность родить ребенка от продюсера. Об этом Пятому каналу сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

По его словам, 30-летняя девушка готова стать суррогатной матерью, если Алибасов будет не против и его супруга Лидия Федосеевна-Шукшина попросит об этом. Полторацкая заявила, что здоровье позволяет ей родить ребенка.

Кроме того, девушка выразила желание забеременеть от продюсера путем зачатия.

— У него все получится, — отметила Полторацкая.

Ранее российский продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет цели разводиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Эти заявления прозвучали на фоне уже запущенного юридического процесса.

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