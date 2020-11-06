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В Росстате сообщили о росте числа разводов в сентябре
Фото: pexels.com / cottonbro

В Росстате сообщили о росте числа разводов в сентябре

Евгения Звощик

Общество

Количество разводов в России в сентябре 2020 года увеличилось на 28,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Соответствующая информация следует из данных Росстата.

Кроме того, уточняется, что в сентябре 2020-го в стране было зарегистрировано практически 95,8 тысячи браков. В то же время в сентябре прошлого года зарегистрировали 107 тысяч браков. В Росстате пояснили, что снижение составило около 10,5 процента.

В ведомстве также пояснили, что за девять месяцев текущего года число браков в России снизилось на 19,1 процента и составило 581 тысячу. В свою очередь, разводов стало меньше на 12,1 процента, передает РИА Новости.

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