Пожар ликвидировали на территории бывшего завода на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Рязанский проспект, 26с13 Карта всех событий
Пожарные ликвидировали возгорание лакокрасочных материалов и мусора на территории бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
Напомним, инцидент произошел по адресу Рязанский проспект, дом 26, строение 13. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.
Информация о пострадавших не поступала.
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