Диетолог рассказала, какие салаты опаснее фастфуда

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Врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, что салаты не всегда можно отнести к правильному или здоровому питанию, а иногда это блюдо опаснее для организма, чем фастфуд.

В частности, популярный у россиян салат «Оливье» вреден жирной майонезной заправкой и большим количеством углеводов, содержащихся в отварных картофеле и моркови, а также консервированном зеленом горошке. Колбаса, которую чаще всего используют в данном блюде в качестве мясного компонента, содержит избыточное количество соли.

Чтобы уменьшить вред для организма, рекомендуется заправлять «Оливье» сметаной или йогуртом, а вместо колбасы использовать говяжий или свиной язык либо говяжье сердце.

В популярном салате «Сельдь под шубой» следует обратить внимание на свеклу. Прежде всего это касается людей с подагрой или камнями в почках. Отварные овощи в данном блюде также, как и в оливье, содержат большое количество углеводов, а сельдь — много соли.

В салате «Мимоза» обычно используют рис, который обладает высоким гликемическим индексом. Чтобы его уменьшить, рекомендуется рис вымачивать в воде с небольшим количеством уксуса или лимонного сока в течение нескольких часов. Лишь затем рис промывают и отваривают.

Эксперт советует употреблять рис и картофель в пищу в холодном виде. Тогда в них вырабатывается резистентный крахмал, который не усваивается в организме.

Более безопасными для здоровья салатами Кононенко назвала греческий и «Цезарь», причем во втором случае диетолог советует использовать креветки вместо курицы и заменить традиционный соус на менее калорийный, сообщает «Пятый канал».

Ранее главный диетолог Министерства здравоохранения дал советы по похудению.

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