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Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению
Фото: https://pixabay.com

Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению

Кирилл Николаев

Здоровье

Для быстрого и эффективного похудения необходимо исключить из рациона сахар и жирную пищу. Об этом в четверг, 5 ноября, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, из рациона нужно полностью исключить добавленный сахар, колбасы и сосиски. Диетолог посоветовал перейти на вареное мясо и нежирную рыбу. Тутельян добавил, что для сброса веса потребуются сила воли и физическая активность, сообщает РИА Новости.

Также врач отметил, что если за месяц удастся сбросить три килограмма, то это будет являться хорошим результатом.

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