Названы самые продаваемые автомобили в России
В октябре на российском авторынке самыми популярными легковыми автомобилями по объемам продаж стали машины отечественного производства — LADA Granta (12 756 штук) и LADA Vesta (11 853 штуки).
В тройку лидеров вошел также южнокорейский седан Kia Rio (9251). Четвертое место занял Hyundai Creta (6688).
Популярностью у россиян также пользовались Volkswagen Polo (5642), Hyundai Solaris (5271), Renault Logan (3926), LADA Largus (3743), Toyota RAV4 (3676), Skoda Rapid (3320), сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее были названы марки автомобилей, которые чаще всего отзывают производители.
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