Названы марки наиболее часто отзываемых автомобилей

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

С начала 2020 года чаще всего отзывали автомобили брендов Datsun, Lada и Toyota, свидетельствуют данные Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В ходе 116 кампаний к концу октября в России было отозвано 494 602 единицы автомобильной техники в качестве превентивной меры для предотвращения причинения вреда при эксплуатации транспортных средств.

Для сравнения: в 2019 году в ходе 139 кампаний вернули в сервис 649 594 автомобиля. В целом с 2015 года было отозвано около четырех миллионов автомобилей.

В текущем году больше всего машин отозвал Datsun — 93 373 автомобиля. Причиной отзыва стали проблемы с подушками безопасности.

На втором месте по числу отозванных автомобилей оказался АвтоВАЗ — 90 124 машин Lada Xray и Lada Vesta, произведенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Причина — возможное повреждение элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

Toyota с начала 2020 года отозвала 82 641 автомобиль, при этом в компании заявили, что данная мера носит «превентивный характер, это стандартная мировая практика производителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров». Отзывная кампания текущего года связана с заменой форсунок омывателя лобового стекла.

В топ-10 брендов по числу возвратов машин также вошли Hyundai (66 216), Ford (18 448), Skoda (5742), Kia (5128), Porsche (5114), Infiniti (3932), Mercedes-Benz (2200), пишут «Известия».

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