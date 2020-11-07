Нелегальный пункт приема металлолома снесли на юге Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась ликвидации пункта приема металлолома, незаконно возведенного в Южном административном округе столицы.
Нелегальный пункт приема металлолома, состоявший из двух одноэтажных металлических строения общей площадью 290 квадратных метров (160 и 130 квадратных метров соответственно), обнаружили по адресу Промышленная улица, владение 6.
Объект возвели без разрешительной документации и без постановки на государственный кадастровый учет, на земельном участке, которы для целей строительства и реконструкции не предоставлялся.
Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, к настоящему времени участок оформлен на управление дорожно-мостового строительства для дальнейшего получения разрешения на строительство части дорожно-транспортной сети.
Нелегальный пункт приема металлолома ликвидирован, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что с начала года в центре Москвы снесли свыше 80 объектов самостроя.
Читайте также: Незаконно возведенное летнее кафе демонтировали в центре Москвы