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Нелегальный пункт приема металлолома снесли на юге Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Нелегальный пункт приема металлолома снесли на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Промышленная улица, 6 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась ликвидации пункта приема металлолома, незаконно возведенного в Южном административном округе столицы.

Нелегальный пункт приема металлолома, состоявший из двух одноэтажных металлических строения общей площадью 290 квадратных метров (160 и 130 квадратных метров соответственно), обнаружили по адресу Промышленная улица, владение 6.

Объект возвели без разрешительной документации и без постановки на государственный кадастровый учет, на земельном участке, которы для целей строительства и реконструкции не предоставлялся.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, к настоящему времени участок оформлен на управление дорожно-мостового строительства для дальнейшего получения разрешения на строительство части дорожно-транспортной сети.

Нелегальный пункт приема металлолома ликвидирован, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что с начала года в центре Москвы снесли свыше 80 объектов самостроя.

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самостройгосинспекция по недвижимостиВладислав Овчинский
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