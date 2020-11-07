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Суд предписал вести раздельный подсчет голосов в Пенсильвании
Фото: twitter.com/mschlapp

Суд предписал вести раздельный подсчет голосов в Пенсильвании

Татьяна Плотникова

В мире

Верховный суд США постановил вести раздельную обработку бюллетеней для голосования в штате Пенсильвания — с учетом даты их поступления.

С иском в суд обратились представители Республиканской партии, от которой в президентских выборах в США участвует действующий глава государства Дональд Трамп. Заявители требовали отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов по почте.

Такая возможность проголосовать была предоставлена американским избирателям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При этом штаты по-разному подошли к организации такого голосования. В частности, в Пенсильвании бюллетени принимают по почте в течение нескольких дней после дня выборов.

Рассмотрев иск, Верховный суд постановил, что «все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов, а также все подобные бюллетени в случае подсчета должны считаться отдельно», сообщает Reuters.

Ранее Дональд Трамп назвал неправомерными притязания на президентское кресло со стороны своего конкурента по избирательной кампании, представителя Демократической партии Джо Байдена.

Читайте также: Пересчет голосов за кандидатов в президенты США проведут в штате Джорджия

выборыДжо БайденДональд Трамп
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