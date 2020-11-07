«Я переключилась на дочь»: Гусева рассказала об отношениях с детьми

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Актриса Екатерина Гусева рассказала, что легко отпустила 22-летнего сына Алексея во взрослую жизнь. Сейчас артистка воспитывает 10-летнюю дочь Аню. Об этом звезда «Бригады» поделилась в YouTube-шоу «Зангалис&К».

Она отметила, что на данный момент молодой человек увлечен учебой в МГИМО и плаванием.

— Я переключилась на дочь. Сына немножко отпустила, и все произошло безболезненно, — призналась актриса.

Младшая дочь звезды занимается музыкой и пением. Актриса подчеркнула, что девочка очень темпераментная, чувство юмора ей досталось от отца.

— Она интересная. Что вырастет, не знаю. Но очень хорошо интонирует, у нее хор-класс в музыкальной школе. Недавно пела в большом зале консерватории, в музыкальной школе был отчетный концерт, — рассказала артистка.

К актерской профессии пока никто из детей интереса не проявил. Сама Гусева вспоминает, что родители были разочарованы ее выбором. Они видели ее в серьезном ремесле, но артистка стала настоящей звездой, особенно после выхода сериала «Бригада».

—Меня накрыла узнаваемость. Не понимала, почему все называют меня Олей, показывают пальцем...Я была выпускницей Щукинского училища, ничего за плечами. Конечно, эта роль открыла для меня все двери, — заключила актриса.

Ранее Гусева спела в рамках программы «Наши любимые песни». Фрагмент ролика с концерта она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На видео артистка исполнила песню «Красный конь». Она поблагодарила зрителей, что те поддержали ее во время выступления.

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