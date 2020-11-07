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ООН объявила о массовом голоде в 10 странах
Фото: Официальный сайт ООН (https://www.un.org/ru/)

ООН объявила о массовом голоде в 10 странах

Юлия Ямпольская

Происшествия

Более девяти стран Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голоса. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили на сайте Генеральной ассамблеи ООН.

Уточняется, что Буркина-Фасо, северо-восточная Нигерия, Южный Судан, Йемен и ряд других государств и регионов столкнулись с экстремальными погодными условиями и экономическими проблемами. Ситуация ухудшается из-за пандемии COVID-19.

Людям нужны продукты питания. Цены на еду, а также погодные условия определят развитие ситуации в будущем.

Ранее ООН в четверг, 5 ноября, приняла резолюцию, провозглашающую 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны. В документе предлагается всем государствам-членам, организациям ООН и неправительственным организациям отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

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