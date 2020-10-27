Штаб-квартира ООН перейдет в режим видеоконференций из-за COVID

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Все встречи и мероприятия в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке переведут в формат видеоконференций. Такое решение было принято после того, как в миссии одного из государств выявили пять случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции.

Как сообщил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир, медслужба международной организации рекомендовала аннулировать все очные встречи в ООН. По его словам, это необходимо для того, чтобы минимизировать контакты с заболевшими.

При этом Бозкир не уточнил, в миссии какой именно страны были выявлены случаи заражения. Как сообщает Интерфакс, речь, возможно, идет о Нигере, который сейчас является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

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