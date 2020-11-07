Жителям столицы рассказали о книгах для детей разного возраста

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заведующая столичной библиотекой № 45 Алина Назмутдинова рассказала о книгах, которые стоит прочитать и обсудить с детьми. По ее словам, добрые сказки Роба Скоттона, познавательные книжки Алексея Лисаченко и Анны Герасименко, а также остросюжетный роман Кирстен Фукс понравятся ребятам.

Она посоветовала прочитать произведение «Котенок Шмяк» Роба Скоттона малышам. Серия книжек отлично оформлена, в ней много рисунков, а текст прост и понятен.

Еще одной серией для самых маленьких являются «Вдохновляющие истории» Алексея Лисаченко и Анны Герасименко. Каждая из них рассказывает о жизни известных людей и даже некоторых животных, которые вошли в историю.

Ребятам постарше заведующая рекомендует прочитать «Пиратов Ледового моря» Фриды Нильсон. Произведение о том, что нужно всегда идти к цели, не сдаваться, быть честным с самим собой, а также любить жизнь.

Назмутдинова посоветовала прочитать книжку про доброго школьника «Светлик Тучкин и пузырь желаний» Виктории Ледерман. Интересная и поучительная история: нужно ценить и беречь то, что у тебя есть, и радоваться каждому новому дню.

Подростков может заинтересовать «Свора девчонок» Кирстен Фукс. Это история о выборе и о свободе, к которой стремятся ребята. Несмотря на то, что книга достаточно толстая, юные читательницы обычно успевают прочитать ее за два–три дня.

Также им стоит познакомиться с книгой «В поисках мальчишеского бога» Дмитрия Ищенко. Она расскажет о лете мальчика-подростка и объяснит, как важно не терять связь с самим собой, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Центральная столичная библиотека имени Н. А. Некрасова подарила обсервационному центру в Сокольниках, где проходят лечение горожане с легким течением COVID-19, 500 книг. Теперь пациенты смогут познакомиться с произведениями Людмилы Улицкой, Наринэ Абгарян, Донны Тартт, Джона Уильямса, Дины Рубиной, Элизабет Гилберт и других.

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