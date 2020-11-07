Нефтепровод загорелся на месторождении в ЯНАО

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Порыв магистрального нефтепровода и последующее возгорание произошли на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщается в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в 08:17 по местному времени (06:17 мск) в субботу, 7 ноября. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В справке-докладе уточняется, что данный объект обслуживает компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», передает РИА Новости.

Подобный инцидент произошел в ночь на 2 ноября на 59-м километре магистрального газопровода Ямбург — Западная граница СССР компании «Газпром трансгаз Югорск». При этом никто не пострадал, перебои с поставками ресурсов не наблюдались. В местной природоохранной прокуратуре сообщили, что по факту разрыва трубы и пожара на магистральном газопроводе будет проведена проверка.

Читайте также: Пожар ликвидировали на территории бывшего завода на юго-востоке Москвы