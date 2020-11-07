Тела четырех погибших обнаружили на месте крупного пожара в Самаре

Фото: МЧС России

Четыре человека погибли и четверо пострадали при пожаре в трехэтажном кирпичном здании в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону в субботу, 7 ноября.

Инцидент произошел на улице Промышленности.

— На месте пожара обнаружены четверо погибших, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что причиной пожара, предположительно, могла стать неисправность проводки. Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Изначальная площадь пожара составляла 150 квадратных метров, ему присвоили повышенный ранг сложности. Также существовала угроза распространения огня на соседние здания.

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