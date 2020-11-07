Лукашенко заявил, что Белоруссия становится ядерной державой

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики. Соответствующее заявление глава государства сделал в субботу, 7 ноября, во время церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

— Исторический момент — страна становится ядерной державой, — подчеркнул Лукашенко.

Кроме белорусских официальных лиц, участниками данного мероприятия стали государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, а также посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на первый квартал 2021 года, а второго — на 2022 год, передает БелТА.

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