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Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука сообщил о его состоянии после ДТП
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука сообщил о его состоянии после ДТП

Евгения Звощик

Общество

Состояние вице-премьера РФ Алексея Оверчука, который пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, стабильное. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Матвеев в субботу, 7 ноября.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 6 ноября. По предварительной информации, столкнулись две машины. Пострадавшего в аварии Оверчука доставили в Центральную клиническую больницу.

— В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей, — уточнил Матвеев.

Он также добавил, что водитель вице-премьера пострадал — у него сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, передает РИА Новости.

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