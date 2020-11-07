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Почти 40 человек отравились после посещения кафе в Махачкале
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Почти 40 человек отравились после посещения кафе в Махачкале

Евгения Звощик

Происшествия

Почти 40 человек были госпитализированы с отравлением после посещения кафе в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Дагестан в субботу, 7 ноября.

Уточняется, что в инфекционный стационар с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 39 человек, в том числе 12 детей. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По факту данного происшествия прокуратура проведет проверку. В частности, будет дана оценка действиям сотрудников кафе в плане соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания. Кроме того, в ведомстве добавили, на контроле в прокуратуре находятся, в том числе, ход и результаты расследования уголовного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, передает РИА Новости.

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отравлениекафеРеспублика Дагестан
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