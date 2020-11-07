Колокольцев заявил, что у пьяных водителей нужно конфисковывать транспортное средство

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Глава МВД Российской Федерации Владимир Колокольцев уверен в том, что предложеннаяминистерством инициатива о конфискации автомобиля из личного пользования за неоднократное управление транспортным средством в пьяном виде будет учтена в новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях.

— Министерство внутренних дел на заседании Государственного совета выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде. Мы надеемся, что в новой редакции Кодекса административных правонарушений эта позиция наша будет учтена, — заявил в эфире телевизионного канала «Россия 1» Колокольцев.

По его словам, данная мера является вынужденной и обязательной. Кроме того, он добавил, что общество платит чересчур дорогую цену за распитие спиртных напитков водителями-нарушителями. Колокольцев уточнил, что с самого начала текущего года органы внутренних дел зафиксировали 370 тысяч фактов, когда водители управляли своими автомобилями в нетрезвом виде.

В заключение он рассказал о том, что общество не дремлет и помогает полиции сигнализировать о пьяных водителях, садящихся за руль.

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