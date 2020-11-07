Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Колокольцев заявил, что у пьяных водителей нужно конфисковывать транспортное средство
Фото: mvdmedia.ru / МВД Медиа

Колокольцев заявил, что у пьяных водителей нужно конфисковывать транспортное средство

Захар Чайченко

Общество

Глава МВД Российской Федерации Владимир Колокольцев уверен в том, что предложеннаяминистерством инициатива о конфискации автомобиля из личного пользования за неоднократное управление транспортным средством в пьяном виде будет учтена в новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях.

— Министерство внутренних дел на заседании Государственного совета выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде. Мы надеемся, что в новой редакции Кодекса административных правонарушений эта позиция наша будет учтена, — заявил в эфире телевизионного канала «Россия 1» Колокольцев.

По его словам, данная мера является вынужденной и обязательной. Кроме того, он добавил, что общество платит чересчур дорогую цену за распитие спиртных напитков водителями-нарушителями. Колокольцев уточнил, что с самого начала текущего года органы внутренних дел зафиксировали 370 тысяч фактов, когда водители управляли своими автомобилями в нетрезвом виде.

В заключение он рассказал о том, что общество не дремлет и помогает полиции сигнализировать о пьяных водителях, садящихся за руль.

Читайте также: «Истина восторжествовала»: глава МВД РФ — о деле Михаила Ефремова

Нетрезвый водительпредупреждение водителейМВД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте