Актер Рами Малек сыграет в новом фильме про Бонда

Рами Малек / Фото: Cкриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=iy4GL6RtVOk)

Голливудский актер Рами Малек, сыгравший главную роль в фильме про группу QUEEN «Богемская рапсодия», появится в роли главного злодея в новой кинокартине про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать». Как пишут «Невские Новости», это станет 25-й по счету фильм Бондианы.

Как признается сам актер, отказаться от подобного предложения было просто невозможно, ведь фильмы о Бонде уже стали частью истории кинематографа.

Совсем недавно ушел из жизни актер Шон Коннери, первый исполнитель роли Джеймса Бонда. Как пишет «Царьград», 90-летний актер умер в своем доме во сне — сообщается, что он просто заснул и не проснулся.



Как пишет RNS, в 2003 году Коннери завершил актерскую карьеру и поселился с женой на Багамских островах.

Жена актера Мишелин Роквебрун рассказала, что ее супруг страдал деменцией и в конце жизни уже не был в состоянии связно выражать свои мысли. Как пишет «360», женщина сообщила о том, что была рядом с мужем, когда тот тихо умер во сне.

Роквебрун была второй женой артиста. Они познакомились в 1970 году. По признанию женщины, они прожили очень счастливую жизнь вместе.

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