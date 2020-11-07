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Дарья Клюкина из проекта «Холостяк» ответила на слухи о беременности
Фото: https://www.instagram.com/klyukina_d/

Дарья Клюкина из проекта «Холостяк» ответила на слухи о беременности

Оксана Васильева

Звезды

Победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом последнее время появлялась на всех фотографиях в объемной одежде. Как пишут «Невские новости», подписчики заподозрили, что девушка находится в положении.

После участия в шоу Дарья вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. На вопрос о своей беременности Дарья ответила, что просто позволяла себе больше вредной еды, чем обычно.

Также поклонники подозревают, что певица Ольга Серябкина, недавно тайно вышедшая замуж, может быть беременной. Певица эти слухи пока не комментирует.

Ранее «Царьград» писал, что другая знаменитость, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая впервые поделилась с подписчиками фотографией своей новорожденной дочки. Девочку назвали Каталиной, ее отец — фигурист Владислав Тарасенко.

Публичных людей часто раздражает повышенное внимание к их личной жизни. Так, недавно Ксения Собчак резко ответила на слухи о том, что она заболела коронавирусом, пишет RNS.

— О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна? — написала она в своем канале в Telegram по поводу предположения журналистов о ее болезни.

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