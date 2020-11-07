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Дельфийские игры стартовали в онлайн-формате
Московская команда победила на Дельфийских играх в Волгограде / Фото: Предоставлено пресс-службой Московского дома творчества

Дельфийские игры стартовали в онлайн-формате

Оксана Васильева

Общество

В пятницу, 6 ноября, стартовали девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России. Они проходят с 6 по 11 ноября в дистанционном формате. В таком формате Игры проходят впервые.

Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В Играх принимают участие 1706 человек в составе делегаций из 72 субъектов Российской Федерации. Членами жюри стали около 100 видных деятелей искусств — народные и заслуженные артисты и работники культуры России, профессора и доктора искусствоведения. Состязания проходят по 30 номинациям классического, народного и современного искусства. В большинстве номинаций предусмотрено разделение на две или три возрастные группы. Всего будет разыграно 76 комплектов медалей.

Как пишет RNS, Дельфийские игры — комплексные соревнования молодых деятелей искусства, проводящиеся по 50 народным, классическим и современным номинациям.

Читайте также: Медали Дельфийских игр будут вручать в виде файла для последующей печати

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