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В Кремле допустили появление дипломов со «сроком годности»
Фото: Пресс-служба Российского университета транспорта

В Кремле допустили появление дипломов со «сроком годности»

Татьяна Плотникова

Образование

Выдача «пожизненных» дипломов о высшем образовании абсурдна, поскольку гарантий сохранности знаний на протяжении всей жизни нет. Такое мнение высказал специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, документы об образовании «должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент».

Речь идет о дипломах с «expiration date» (в переводе с английского языка — «срок годности»), под которым подразумевается период времени, в течение которого документ действителен, уточнил спецпредставитель главы государства.

При этом Песков выступил за отказ от устаревших профессиональных и образовательных стандартов, поскольку этот «хлам <...> нас тормозит и фактически не дает нам получить образованных людей по требованию 2020-х годов», сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам бесплатно получать второе высшее образование при условии, что речь идет о медицинских профессиях.

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Дмитрий ПесковдипломВысшее образование
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