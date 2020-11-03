Депутат предложил разрешить россиянам бесплатно получать второе высшее образование в медвузах

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Депутат Государственной думы Василий Власов выступил с инициативой предусмотреть бюджетные места в медицинских вузах для тех, кто получает второе высшее образование.

В обращении на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова Власов указал, что в ряде российских регионов наблюдается нехватка кадров в лечебных учреждениях. Особенно ярко это выражено в небольших населенных пунктах.

Чтобы решить эту проблему, депутат предлагает сделать бесплатным второе высшее образование для тех, кто готов пойти учиться медицинским специальностям. В настоящее время получить второе высшее образование в России можно только на коммерческой основе (за некоторыми исключениями).

Бюджетные места в медицинских вузах для получающих второе высшее образование также поспособствуют формированию резерва кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций, цитирует письмо Власова RT.

Ранее стало известно, что более 150 российских вызову перешли на дистанционку на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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