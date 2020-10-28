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Более 150 российских вузов перешли на дистанционку
Фото: pexels.com/Vlada Karpovich

Более 150 российских вузов перешли на дистанционку

Евгения Звощик

Образование

Удаленный режим ввели в более чем 150 российских высших учебных заведениях. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в среду, 28 октября.

— На сегодняшний день (28 октября — прим. «ВМ») 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения, — пояснил глава ведомства в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

В свою очередь в Telegram-канале Министерства просвещения РФ под названием «Большая перемена РФ» сообщается, что число ушедших из-за пандемии школ увеличилось в России до 49. Также уточняется, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,53 процента от общего количества.

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