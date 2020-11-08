Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 ноября

Татьяна Плотникова

Город

В воскресенье, 8 ноября, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве составит от восьми до десяти градусов тепла, в Подмосковье — от шести до 11 градусов. Это на шесть-семь градусов превышает климатическую норму ноября.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника, 9 ноября.

Читайте также: Синоптик рассказал, когда ждать снега и метели в Москве

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте