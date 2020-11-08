Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В воскресенье, 8 ноября, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве составит от восьми до десяти градусов тепла, в Подмосковье — от шести до 11 градусов. Это на шесть-семь градусов превышает климатическую норму ноября.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника, 9 ноября.

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