Режиссер «Метода» назвал актера Александра Петрова животным

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актер Александр Петров обладает амбициями и умом, он тщательно умеет выстраивать свои образы. Об этом заявил режиссер сериала «Метод-2» Александр Войтинский.

В картине, которая выйдет на экраны в воскресенье, 8 ноября, Петров играет одну из главных ролей — мужа Есени. Во время съемок, по словам Войтинского, с актером постоянно приходилось искать компромиссы. Петров пытался вмешиваться в сценарий и изменять свою роль. Поэтому он вместе с режиссером «прогонял» сцены по несколько раз.

— Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть, пока скрипт-супервайзер первым не очнется: «Подождите, это сцена из другой серии!» — цитирует Войтинского «Телепрограмма».

По мнению режиссера сериала, успех Александра Петрова объясняется именно этими качествами.

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