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Владимир Жидкин: Москвичи стали втрое чаще приобретать квартиры в новостройках ТиНАО
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Владимир Жидкин: Москвичи стали втрое чаще приобретать квартиры в новостройках ТиНАО

Василиса Чернявская 

Город

Средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах Новой Москвы составляет порядка 135 тысяч рублей. Это на 100 тысяч ниже цены «квадрата» в старых границах Москвы. Как рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, подобная ценовая политика способствует тому, что в самых молодых округах новостройки «уходят» на рынке быстрее.

— Когда на новых территориях открывается метро, цена повышается на 10–15 процентов за квадратный метр, — отметил он.

Глава городского ведомства привел пример: если в 2012 году только 18 процентов покупателей жилья были москвичи, то теперь их уже 60 процентов. В числе популярных районов он назвал Коммунарку, Саларьево, Мосрентген. Выбор обусловлен наличием хорошей транспортной доступности, в том числе и близостью Московской кольцевой автодороги.

— Из 14 миллионов построенных квадратных метров жилья четыре миллиона «квадратов» — малоэтажки, — отметил Владимир Жидкин.

Среди других преимуществ при выборе новоселами Троицкого и Новомосковского округов — мощное развитие здесь социальной и дорожной инфраструктуры.

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ТиНАОВладимир Жидкиннедвижимость
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