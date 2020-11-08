Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жилой комплекс с детским садом построят в районе Богородское до 2023 года
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жилой комплекс с детским садом построят в районе Богородское до 2023 года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район БогородскоеКарта всех событий

В столичном районе Богородское до 2023 года построят жилой комплекс с детским садом, а также обновят несколько зон отдыха.

В этом районе за последние годы благодаря программе «Мой район» уже привели в порядок скверы, построили новые социальные, спортивные и культурные объекты. Кроме того, в Богородском значительно улучшилась транспортная доступность.

За три года в районе планируется построить новый жилой комплекс с детским садом на 60 мест. Каждая группа дошкольного учреждения будет иметь отдельные помещения с раздевалкой, спальней, игровой зоной, буфетом и санузлами. В детсаду будут организованы спортзал, класс для занятий музыкой и другие помещения.

Помимо этого, в районе Богородское появится музыкальная школа.

Специалисты уже благоустроили Синичкин сквер в Богородском. Там появились скамейки с навесом, детская площадка с современными игровыми комплексами, место для спортивных тренировок, цветники и кустарники.

В 2017 году завершился ремонт бульвара Рокоссовского. Там было обновлено асфальтовое покрытие, проложены плиточные тропинки, отремонтированы ограждения.

Кроме того, комплексное благоустройство прошло в сквере рядом с домом 21 на Краснобогатырской улице, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Уникальный купол восстановят в павильоне ВДНХ по старым чертежам

Богородский районблагоустройствостроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте