Жилой комплекс с детским садом построят в районе Богородское до 2023 года

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Богородское Карта всех событий

В столичном районе Богородское до 2023 года построят жилой комплекс с детским садом, а также обновят несколько зон отдыха.

В этом районе за последние годы благодаря программе «Мой район» уже привели в порядок скверы, построили новые социальные, спортивные и культурные объекты. Кроме того, в Богородском значительно улучшилась транспортная доступность.

За три года в районе планируется построить новый жилой комплекс с детским садом на 60 мест. Каждая группа дошкольного учреждения будет иметь отдельные помещения с раздевалкой, спальней, игровой зоной, буфетом и санузлами. В детсаду будут организованы спортзал, класс для занятий музыкой и другие помещения.

Помимо этого, в районе Богородское появится музыкальная школа.

Специалисты уже благоустроили Синичкин сквер в Богородском. Там появились скамейки с навесом, детская площадка с современными игровыми комплексами, место для спортивных тренировок, цветники и кустарники.

В 2017 году завершился ремонт бульвара Рокоссовского. Там было обновлено асфальтовое покрытие, проложены плиточные тропинки, отремонтированы ограждения.

Кроме того, комплексное благоустройство прошло в сквере рядом с домом 21 на Краснобогатырской улице, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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