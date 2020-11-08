Температура в Москве 8 ноября побила 70-летний рекорд

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве 8 ноября температура воздуха достигла плюс 10 градусов, что стало рекордным показателем за последние 70 лет. Об этом сообщается на портале центра «Фобос» в воскресенье.

— К 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до отметки плюс 10 градусов. Это на 7–8 градусов выше климатической нормы, — уточнили в сообщении.

Уточняется, что абсолютный суточный рекорд — 12 градусов тепла — был установлен в городе 8 ноября 1927 года. Кроме того, синоптики сообщили, что в Москве на следующей неделе ожидается существенное похолодание. Днем температура воздуха не превысит плюс 5 градусов.

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