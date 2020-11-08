Москвичей предупредили о заморозках и гололедице на дорогах

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве автовладельцев и пешеходов призвали быть внимательнее, так как в городе ожидаются заморозки и гололедица. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС в воскресенье, 8 ноября.

Уточняется, что с 21:00 в Москве температура воздуха понизится до отрицательных значений. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

— Гололед может затруднить движение транспорта. Автовладельцам следует избегать резких перестроений и торможений, — говорится в сообщении.

Москвичам посоветовали быть внимательнее, чтобы избежать возможных травм. Пешеходам лучше выбирать обувь с нескользящей поверхностью, а пожилым людям, кроме того, лучше использовать трость с резиновым наконечником, добавили в МЧС.

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