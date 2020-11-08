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Ученые объяснили, почему крепкий алкоголь «обжигает» горло
Фото: pexels.com/cottonbro

Ученые объяснили, почему крепкий алкоголь «обжигает» горло

Виктория Родимкина

Потребление

Крепкое спиртное способно «обжигать» горло даже холодным, так как алкоголь меняет чувствительность ванилоидных рецепторов TRPV1, основная функция которых — защита от ожогов. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Так, указанные рецепторы находятся в разных точках на теле человека. Они срабатывают при повышении температуры более чем на 42-43 градуса, запуская болевую реакцию. Но с белком TRPV1 способны связаться и некоторые химические вещества. К ним относятся капсаицин из жгучего перца или аллилизотиоцианат из горчицы и васаби. Этим обусловлен их жгучий вкус.

Алкоголь же действует не так прямолинейно. Спиртное снижает «порог срабатывания» TRPV1 сразу до 34 градусов, поэтому собственное тепло организма заставляет рецептор «говорить» об опасности.

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