Движение поездов восстановили после схода вагонов под Новосибирском

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Новосибирской области восстановили движение поездов после того, как на станции Татарская более 30 вагонов грузового состава сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги в воскресенье, 8 ноября.

— Движение поездов на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги восстановлено, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в результате случившегося пять поездов были задержаны в пути.

Ранее сообщалось, что на станции Татарская 31 вагон грузового поезда сошел с рельсов. В результате случившегося никто не пострадал.

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