Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек

Фото: flickr.com / U.S. Army National Guard / Sgt. John Schoebel

Количество людей в мире, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 50 миллионов. Об этом сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса в воскресенье, 8 ноября.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 50 052 204. Число летальных случаев достигло 1 252 471. Всего выздоровели 32 868 236 человек.

Уточняется, что в США выявили наибольшее число случаев COVID-19 — 9 879 323. Далее идут Индия и Бразилия. Россия по числу инфицированных занимает четвертое место. В стране зафиксировали 1 774 334 человека, заразившихся коронавирусом. Вылечились от инфекции 1 324 419 человек, скончались — 30 537 пациентов.

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