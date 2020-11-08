Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

Фото: flickr.com / Florence Stoiber

Власти Греции продлили до 30 ноября разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони в отеле. Об этом говорится в совместном межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике в воскресенье, 8 ноября.

Уточняется, что решение будет продлено с момента истечения — с 8 ноября до 30 ноября 2020 года. Это постановление уже было продлено несколько раз. Несмотря на это, Греции не удается наладить приезд российских туристов из-за того, что прямого и чартерного авиасообщения между ней и Россией пока нет.

При въезде в Грецию у россиян должен быть при себе отрицательный тест на COVID-19, полученный не более чем за 72 часа до их прибытия в страну. Туристы должны иметь при себе справку на английском языке, которая подтверждает диагноз. Россияне также должны соблюсти ряд дополнительных требований, передает ТАСС.

В Греции число выявленных случаев коронавируса за сутки составляет в среднем около 1600. Больше всего зараженных было выявлено 5 ноября — тогда зафиксировали 2917 случаев. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 составляет 54 809.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Грузия вводит комендантский час во всех крупных городах из-за COVID