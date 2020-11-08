Строительство индивидуальных домов предложили упростить в России

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Министерство строительства и ЖКХ России планирует упростить строительство индивидуальных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 8 ноября.

Уточняется, что разработаны единые стандарты предоставления госуслуг. Проект постановления уже внесли в правительство.

— Единые стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг по направлению уведомлений, необходимых при строительстве индивидуальных жилых домов, а также по выдаче градостроительного плана земельного участка разработаны Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, — говорится в сообщении.

Эти стандарты устанавливают формы заявлений о предоставлении услуг, правила их подачи, рассмотрения. Согласно документу, застройщики смогут получать уведомления, связанные со строительством, через портал госуслуг.

По словам заместителя главы Минстроя РФ Татьяны Костаревой, госуслуги по выдаче градостроительного плана земельного участка для постройки индивидуальных домов являются одними из востребованных.

В пресс-службе добавили, что в скором времени в правительство внесут проекты постановлений, которые включают единые стандарты предоставления услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

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