Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Строительство индивидуальных домов предложили упростить в России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Строительство индивидуальных домов предложили упростить в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министерство строительства и ЖКХ России планирует упростить строительство индивидуальных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 8 ноября.

Уточняется, что разработаны единые стандарты предоставления госуслуг. Проект постановления уже внесли в правительство.

— Единые стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг по направлению уведомлений, необходимых при строительстве индивидуальных жилых домов, а также по выдаче градостроительного плана земельного участка разработаны Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, — говорится в сообщении.

Эти стандарты устанавливают формы заявлений о предоставлении услуг, правила их подачи, рассмотрения. Согласно документу, застройщики смогут получать уведомления, связанные со строительством, через портал госуслуг.

По словам заместителя главы Минстроя РФ Татьяны Костаревой, госуслуги по выдаче градостроительного плана земельного участка для постройки индивидуальных домов являются одними из востребованных.

В пресс-службе добавили, что в скором времени в правительство внесут проекты постановлений, которые включают единые стандарты предоставления услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

Читайте также: За три года в ТиНАО построят 77 километров дорог

стандартыМинстрой РФстроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте