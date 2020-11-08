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Несколько человек пострадали при разгоне митингующих в Тбилиси
Фото: youtube.com / Sputnik Georgia — все о Грузии

Несколько человек пострадали при разгоне митингующих в Тбилиси

Виктория Родимкина

Происшествия

Во время разгона митингующих в центре Тбилиси пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 8 ноября.

По данным агентства, протестующих, которые собрались у здания ЦИК Грузии, разгоняли водометом. Участники акции получили небольшие повреждения на лицах и телах. На место происшествия прибыли медики.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция выступила с требованием организовать встречу с представителями власти для обсуждения вопроса назначения новых выборов. Правящая партия заявила, что это может быть возможно только при условии вмешательства «международных партнеров».

Перед зданием парламента прошла акция протеста оппозиции и ее сторонников. Они требуют новых выборов, так как не признали легитимность состоявшихся.

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